Взрывы слышны в Николаеве на фоне воздушной тревоги

СМИ сообщили о взрывах в Николаеве Взрывы слышны в Николаеве на фоне воздушной тревоги

Москва31 июл Вести.Звуки взрывов слышны в Николаеве на юге Украины в пятницу вечером, сообщают местные СМИ.

Как следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги прозвучал лишь в части Николаевской области.

Ранее сообщалось о звуках взрывов на фоне воздушной тревоги в Павлограде Днепропетровской области.

Министерство обороны РФ ранее в пятницу сообщило, что за неделю по военным целям на территории Украины нанесли один массированный и 15 групповых ударов.