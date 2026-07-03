В украинских Кривом Роге и Николаеве прогремели взрывы, вспыхнул пожар

В Кривом Роге и Николаеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги В украинских Кривом Роге и Николаеве прогремели взрывы, вспыхнул пожар

Москва3 июл Вести.В украинских Николаеве и Кривом Роге произошло несколько взрывов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на локальные СМИ.

Глава Днепропетровской военной администрации Александр Ганжа завил, что в Кривом Роге после ударов разгорелся пожар.

Согласно данным национального ресурса по оповещению населения, в означенных областях Украины сработали сирены воздушной тревоги.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о массированном ударе высокоточным оружием по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и топливно-энергетическим объектам в Киеве и области.