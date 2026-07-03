Москва3 июлВести.В украинских Николаеве и Кривом Роге произошло несколько взрывов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на локальные СМИ.
Глава Днепропетровской военной администрации Александр Ганжа завил, что в Кривом Роге после ударов разгорелся пожар.
Согласно данным национального ресурса по оповещению населения, в означенных областях Украины сработали сирены воздушной тревоги.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило о массированном ударе высокоточным оружием по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и топливно-энергетическим объектам в Киеве и области.