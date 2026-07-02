Опубликованы кадры взрывов и пожаров в Киеве

Мощные взрывы и пожары в Киеве попали на видео Опубликованы кадры взрывов и пожаров в Киеве

Москва2 июл Вести.Масштабные пожары, которые вспыхнули в Киеве после удара ВС РФ по украинским военным объектам, попали на видео.

В частности, мощный пожар зафиксирован в Бучанском районе города – там в небо поднимается огромный грибовидный столб дыма.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о массированном ударе высокоточным оружием по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и топливно-энергетическим объектам в Киеве и области.

В частности, под удар попало такое предприятие, как "Радионикс" – оно занимается системами управления для ракет, а также компания "Атлон Авиа, которая собирает ударные дроны "Лютый" и "Магура".