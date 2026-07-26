ГСЧС Украины заявила о пожарах в трех районах Киева после взрывов

В трех районах Киева вспыхнули пожары после ночных ударов ВС РФ ГСЧС Украины заявила о пожарах в трех районах Киева после взрывов

Москва26 июл Вести.В трех районах Киева — Деснянском, Шевченковском и Соломенском — вспыхнули пожары после ночных взрывов. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, уточнив, что в Деснянском районе полностью сгорел склад.

Ранее ночью в украинской столице дважды объявляли воздушную тревогу. Позднее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

По данным российского ведомства, в Киеве было поражено предприятие Smart Intelligent System, выпускающее беспилотники, а также цеха сборки и склады хранения БПЛА. На этом объекте при участии специалистов украинско-американской компании производилось до одной тысячи дронов различного типа ежемесячно.