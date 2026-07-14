Кличко сообщил о возгорании на двух складах в Киеве после взрывов

Кличко заявил, что в Киеве после взрывов загорелись два склада Кличко сообщил о возгорании на двух складах в Киеве после взрывов

Москва14 июл Вести.В Киеве на территории двух складов произошло возгорание после взрывов. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

По его словам, склады загорелись в Голосеевском районе украинской столицы.

Пожар вспыхнул на территории двух складских помещений в Голосеевском районе написал Кличко в своем Telegram-канале

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российская армия нанесла удары по украинскому порту Черноморск. ВС РФ поразили объекты, которые использовались для разгрузки и хранения военных грузов.

В ночь на 11 июля российские военнослужащие нанесли групповые удары по предприятиям военной промышленности в Киеве и объектам портовой инфраструктуры в Одессе. В ведомстве подчеркнули, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотниками.