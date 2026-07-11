Российская армия поразила объекты ВПК в Киеве и порт в Одессе

Минобороны РФ сообщило о поражении объектов ВПК в Киеве и порта в Одессе Российская армия поразила объекты ВПК в Киеве и порт в Одессе

Москва11 июл Вести.Российские военнослужащие в ночь на 11 июля нанесли групповые удары по предприятиям военной промышленности в Киеве и объектам портовой инфраструктуры в Одессе. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотниками.

В результате поражены предприятия украинской военной промышленности в городе Киев, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности отмечается в сообщении

В ведомстве подчеркнули, что в Одессе, Черноморске, Измаиле Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что ударом беспилотника "Герань-4 Сикер" ВС РФ поразили и вывели из строя используемую в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) энергетическую подстанцию на 110 киловатт в Сумской области.