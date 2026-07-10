Telegraph: хакеры из РФ взломали дверные звонки для слежки за логистикой НАТО

На Западе запаниковали из-за взлома дверных звонков хакерами из РФ Telegraph: хакеры из РФ взломали дверные звонки для слежки за логистикой НАТО

Москва10 июл Вести.Российские хакеры взломали камеры видеонаблюдения и дверные звонки, подключенные к интернету, в странах НАТО, чтобы отслеживать логистику поставок Североатлантического альянса. Об этом пишет The Telegraph.

Хакеры... получили доступ к камерам видеонаблюдения для отслеживания поставок военной техники на Украину... Операция была направлена на камеры, установленные вдоль маршрутов военной транспортировки, в надежде выяснить, какое оружие отправляют в Киев... Целью были "европейские государства-члены НАТО, включая Нидерланды и Украину" говорится в публикации

Спецслужбы не указали тип взломанных камер, однако, как отметили авторы статьи, люди часто используют вместо них дверные видеозвонки. С их помощью они могут следить за своим имуществом через мобильные приложения, доступ к которым хакеры легко получают через публичные сканеры.

Зачастую это довольно просто, поскольку многие IP-камеры, подключенные к интернету, недостаточно защищены написано в статье

Похожие сообщения появились в СМИ в середине июня 2026 года. Российская группировка NoName057(16) и хакер PalachPro получили доступ к более чем 50 тыс. камерам видеонаблюдения в Восточной Европе и на Украине. Ущерб от действий хакеров оценивается более чем в миллион рублей.