Москва2 июнВести.ФСБ России раскрыла широкомасштабную схему внедрения вредоносного программного обеспечения в мобильные средства связи высокопоставленных российских служащих. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
В ФСБ уточнили, что вредоносное ПО, которое пытались установить иностранные спецслужбы, применяется для кражи данных, а также для тайной прослушки и скрытого видеонаблюдения.
ФСБ РФ вскрыта и задокументирована широкомасштабная акция иностранных спецслужб по внедрению и применению на мобильных средствах коммуникации высокопоставленных российских служащих вредоносного программного обеспечения... направленная на получение чувствительной информациисказали в ЦОС
Уточняется, что скрытое несанкционированное снятие информации с устройств российских чиновников осуществлялось с помощью крупных международных IT-компаний.
Следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело по статьям 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и 273 (создание, использование и распространение вредоносных программ) УК России.
В ФСБ подчеркнули, что обсуждение конфиденциальной информации по мобильным средствам связи и вблизи них недопустимо, так как содержание переговоров может стать известно третьим лицам и повлечь необратимые последствия.
