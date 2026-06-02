Иностранные спецслужбы пытались следить за чиновниками через смартфоны ФСБ раскрыла схему с установкой шпионского ПО на устройства чиновников в России

Москва2 июн Вести.ФСБ России раскрыла широкомасштабную схему внедрения вредоносного программного обеспечения в мобильные средства связи высокопоставленных российских служащих. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

В ФСБ уточнили, что вредоносное ПО, которое пытались установить иностранные спецслужбы, применяется для кражи данных, а также для тайной прослушки и скрытого видеонаблюдения.

ФСБ РФ вскрыта и задокументирована широкомасштабная акция иностранных спецслужб по внедрению и применению на мобильных средствах коммуникации высокопоставленных российских служащих вредоносного программного обеспечения... направленная на получение чувствительной информации сказали в ЦОС

Уточняется, что скрытое несанкционированное снятие информации с устройств российских чиновников осуществлялось с помощью крупных международных IT-компаний.

Следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело по статьям 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и 273 (создание, использование и распространение вредоносных программ) УК России.

В ФСБ подчеркнули, что обсуждение конфиденциальной информации по мобильным средствам связи и вблизи них недопустимо, так как содержание переговоров может стать известно третьим лицам и повлечь необратимые последствия.

Ранее генерал ФСБ в отставке Александр Перелыгин прокомментировал историю с лишением аккредитации британского дипломата по обвинению в шпионаже. По его словам, в составе британской дипмиссии могут оказаться еще "специалисты" подобного профиля.