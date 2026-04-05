Москва5 апр Вести.Разведка Великобритании использует любое возможное прикрытие для получения информации о деятельности РФ в различных сферах. Об этом в комментарии ИС "Вести" рассказал генерал ФСБ в отставке Андрей Зиборов.

В частности, на территории посольства Соединенного королевства есть технические посты, где ведется перехват проходящих российских линий связи.

Ни для кого не секрет, что под крышей британского посольства действуют постоянно технические посты электронной разведки проходящих российских линий связи. Интегрированы они в наше общество или не интегрированы? Вроде, так сказать, они действуют с позиции посольства. Но они откровенно занимаются этой разведкой. Безусловно, они используют активно любое британское прикрытие, которое возможно в нашей стране заявил он

Зиборов, который занимался контрразведывательной деятельностью, подчеркнул, что для прикрытия британская разведка использует различные формы – от дипломатического представительства до разнообразных культурных, спортивных программ обмена.

Это и дипломатическое, и журналистское, и бизнес-прикрытие, в качестве представителей бизнес-структур. При этом не обязательно постоянно находящихся в России, могут быть приезжающие сюда и демонстрирующие свои бизнес-интересы [лица]. Все что угодно. Культурные, спортивные обмены, все формы обменов. сказал он

Ранее стало известно, что Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус, второй секретарь посольства Великобритании, заподозрен в ведении шпионской деятельности на территории РФ. Ему предписано покинуть страну.