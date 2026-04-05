Москва5 апр Вести.Российская контрразведка сработала эффективно в выявлении сотрудника посольства Великобритании, за которым были замечены признаки ведения им разведывательно-подрывной деятельности на территории страны. Об этом заявил генерал ФСБ в отставке Александр Перелыгин.

Наша контрразведка работает эффективно, информацию о том, чего он там искал, мы установили. Распространение этих сведений представляет угрозу национальной безопасности Российской Федерации заявил он

Сотрудники ФСБ России установили, что второй секретарь британского посольства Альбертус Джерардус Янсе Ван Ренсбург при въезде в Россию намеренно указал ложные сведения о себе, нарушив российское законодательство. Пребывая в нашей стране, он устанавливал контакты с представителями финансово-экономического сектора, намереваясь заполучить чувствительную информацию.

По данному факту британской стороны от МИД РФ был заявлен протест. Сотруднику посольства было предписано покинуть Россию.