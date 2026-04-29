Москва29 апр Вести.МИД Великобритании отозвал аккредитацию российского дипломата после того, как из РФ был выслан его британский коллега. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства.

В ведомстве заявили, что решительно осуждают высылку британского дипломата из России.

В связи с этим мы вызвали посла России, чтобы объявить о принятии ответных мер, а именно об отзыве аккредитации российского дипломата говорится в заявлении

Речь идет о высылке второго секретаря британского посольства Альбертуса Джерардуса Янсе Ван Ренсбурга. По данным ФСБ России, при въезде в РФ дипломат намеренно указал ложные сведения о себе, что является нарушение законодательства страны.

Кроме того, были получены данные о его принадлежности к британским спецслужбам и признаки ведения им разведывательно-подрывной деятельности на территории государства. В связи с этим 30 марта МИД России заявил протест временной поверенной Соединенного Королевства Дейни Долакии.