Генерал ФСБ сообщил, что британский шпион работал в РФ с теми, кого наметило MI6

Москва5 апр Вести.Второй секретарь посольства Великобритании в РФ Альбертус Янсе Ван Ренсбург, ранее заподозренный в ведении разведдеятельности в РФ, контактировал с людьми, которые были намечены в MI6. Об этом ИС "Вести" заявил генерал ФСБ в отставке Александр Перелыгин.

Янсе и другие сотрудники посольства Великобритании, находящиеся в Москве, с самого начала работали с теми людьми, которые ранее были намечены MI6 в качестве кандидатов для съема информации. Если говорить более серьезным языком, то агентов на кандидатов на вербовку в интересах Великобритании. Поэтому к любому, кто попал в эту зону внимания и проявил себя как активный участник этой дискуссии, может быть очень много вопросов, связанных с обеспечением национальной безопасности Российской Федерации заявил он

По мнению генерала ФСБ в отставке, именно MI6 может стоять за подготовкой Ренсбурга.

MI6, а, возможно, и еще какие-то разведорганы Великобритании точно этого парня готовили, обучали. Вероятно, сейчас он будет награжден за то, что его выдворили. Между прочим, его выдворяют мягко. Обычных шпионов - мордой в снег и поволокли, а тут говорят: ах, ты дипломат, извини, на щеточку - почистись, зубы поправь и [на выход через] 24 часа добавил он

Ранее Федеральная служба безопасности распространила фотографию британского дипломата, лишенного аккредитации после подозрений в получении чувствительной информации. Ему предписано покинуть территорию РФ.