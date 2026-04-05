Генерал ФСБ в отставке не исключил, что в посольстве Британии остались шпионы

Москва5 апр Вести.История с лишением аккредитации сотрудника британского посольства Альбертуса Янсе Ван Ренсбурга может иметь продолжение. Такое развитие событий в комментарии ИС "Вести" допустил генерал ФСБ в отставке Александр Перелыгин.

По его мнению, в составе дипмиссии Великобритании могут быть еще сотрудники, ведущие разведывательную деятельность.

Я не исключаю, что в британском посольстве еще несколько аналогичных специалистов осталось. Поэтому наш МИД и предупредил [временную поверенную Британии] в духе, если будут эскалировать напряженность, то у нас есть еще список на выдворение. Тем более, что за полтора года уже 16 шпионов изобличили. Можем список расширить сказал он

Перелыгин подчеркнул, что в деле Ренсбурга, заподозренного в получении чувствительной информации, не может быть ошибки со стороны российских органов безопасности.

По своему опыту могу сказать, никто не обознался. Есть [такое] понятие, как документирование шпионских действий: фиксируется, где человек был, что говорил и какие интересы. Дальше работают аналитики, которые оценивают, куда человек ездил и чем интересовался. А после этого появляется ясный прогноз, что являлось целью его миссии и что он, собственно говоря, делал. По совокупности [действий Ренсбурга] было ясно, чем он занимается добавил он

30 марта стало известно, что сотрудники ФСБ России выявили британского шпиона в посольстве в Москве. По их данным, эту деятельность вел второй секретарь посольства Альбертус Джерардус Янсе ван Ренсбург. ФСБ распространила фото британского дипломата.