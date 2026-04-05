Собеседница британского шпиона в РФ нецензурно ответила на вопрос о нем

Москва5 апр Вести.Сотрудница банка ING и менеджер Американской торговой палаты России Елена Кабыш в комментарии ИС "Вести" резко отреагировала на вопрос о знакомстве со вторым секретарем посольства Великобритании, которого Россия заподозрила в шпионаже.

Речь идет о 29-летнем Янсе ван Ренсбурге, который, как выяснила ФСБ РФ, при въезде в нашу страну намеренно указал ложные сведения о себе, а также вел разведывательно-подрывную деятельность на территории РФ.

Второй секретарь британского посольства в ноябре 2025 года встречался с сотрудницей "ИНГ Банка" Кабыш. На расспросы журналистов об общении с британцем женщина ответила ругательством.

МИД России в понедельник, 30 марта, вызвал временного поверенного Великобритании в Москве Дейни Долакию в связи с разоблачением британского дипломата-шпиона. Иностранному представителю был заявлен протест.

Самому Янсе ван Ренсбургу предписано покинуть Россию.