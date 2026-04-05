Британия требует от граждан отчитываться о встречах с иностранцами

Москва5 апр Вести.Великобритания ужесточила для сограждан правила общения с иностранцами, особенно россиянами. Об этом в комментарии ИС "Вести" отметил генерал ФСБ в отставке Андрей Егоров.

Великобритания ужесточает контроль за контактами своих граждан с иностранцами, прежде всего - с гражданами Российской Федерации. С 1 июля 2025 вступили в силу дополнения к закону о национальной безопасности. При любой встрече с иностранными гражданами нужно регистрироваться в МВД Великобритании в течение 28 дней заявил он

На этом фоне в России сотрудники ФСБ вычислили работника британского посольства, который пытался установить контакты с представителями российского финансово-экономического блока, а также с преподавателями учебных заведений РФ,

Речь идет о 29-летнем дипломате Янсе Ван Ренсбурге. Гражданин Великобритании при въезде в РФ предоставил ложную информацию, а будучи в России пытался узнать чувствительную информацию.

Ранее от МИД РФ по этому поводу был заявлен протест британской стороне, сотруднику посольства Янсе Ван Ренсбургу предписано покинуть Россию.