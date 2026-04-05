Заподозренный в шпионаже британец скрывал свои контакты с финансистами в РФ

Москва5 апр Вести.Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус, второй секретарь посольства Великобритании, заподозренный ФСБ России в шпионаже, пытался скрыть свои контакты с представителями финансового-экономического блока в РФ. По сведениям ИС "Вести", с информаторами британец встречался в различных заведениях общественного питания.

Как ранее уточняли в ФСБ России, 29-летний дипломат предоставил ложные сведения при въезде в РФ. Кроме того, он намеревался узнать чувствительную информацию в ходе неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики.

Места [для встреч с информаторами] второй секретарь британского посольства выбирал случайные. Желательно, в центре города и не слишком многолюдные. И никогда не повторялся выяснил журналист ИС "Вести" Андрей Григорьев

В числе тех, с кем Джерардус пытался установить контакт, оказались преподаватель вуза Олег Буклемишев, сотрудница банка Елена Кабыш, финансист Андрей Успенский.

Однако сами они открещиваются от общения с британцем.

А почему я должен знать его? Я вообще в первый раз все это слышу заявил на вопрос журналистов Буклемишев

В свою очередь сотрудница банка Кабыш в нецензурной форме отказалась от общения по поводу встречи с дипломатом Британии.

Ранее Федеральная служба безопасности России распространила фотографию британского дипломата, лишенного аккредитации. Второму секретарю посольства Великобритании в Москве предписано покинуть РФ.