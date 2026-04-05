Генерал ФСБ о миссии британского шпиона в РФ: "Не на тех нарвались!"

Москва5 апр Вести.Власти Великобритании, а также ЕС крайне заинтересованы в том, чтобы узнать детали о российской экономической деятельности. Такое мнение ИС "Вести" высказал генерал ФСБ в отставке Александр Перелыгин.

Такой вывод напрашивается из деятельности ранее изобличенного в шпионаже второго секретаря посольства Великобритании 29-летнего Альбертуса Янсе Ван Ренсбурга.

Судя по тому, куда он ходил, можно предположить, что в первую очередь, конечно, его интересовали вопросы экономики. Британское правительство и премьер-министр заявляли об этом неоднократно, да в Евросоюзе не устают орать, мол, скоро мы дожмем Россию и РФ не сможет финансировать свои ВС, а Украина победит. Не на тех нарвались, не тем поручили обсчитывать эти данные. Но устремление британских спецслужб, судя по всему, направлено именно на это направление, если мы говорим об экономике отметил он

Генерал указал, что Ренсбург, предположительно, просил ученых и исследователей в области экономики делиться с ним данными о состоянии экономики РФ. Эти контакты и были зафиксированы контрразведкой, заметил Перелыгин.

Ранее Федеральная служба безопасности распространила фотографию британского дипломата, уличенного в шпионаже. Ему предписано в двухнедельный период покинуть РФ.