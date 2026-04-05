Москва5 апр Вести.Гражданам России следует быть бдительнее в общении с иностранцами, заявил в комментарии ИС "Вести" генерал ФСБ в отставке Александр Перелыгин.

Он рассказал о своем удивлении из-за того, что представители российской интеллигенции общались с сотрудником дипмиссии Великобритании Янсе Ван Рейнсбургом, который был уличен в шпионаже.

Мы не должны забывать, что Великобритания является ярым врагом Российской Федерации, которая требует победы на поле боя над РФ. Уж как только они явно и неявно выражали свою ненависть к нашей стране. Как известно, Англия умеет гадить, поэтому было немного странным для меня, когда я услышал, что энное количество представителей высшей школы активно общаются с представителями британского посольства. В это время, когда у нас специальная военная операция происходит на Украине, и Британия - самый ярый защитник этого украинского режима. Как эти наши сограждане вообще относятся к стране? заявил он

Перелыгин отметил, что Рейнсбург был изобличен в том, что пытался выведать чувствительную информацию у представителей экономических кругов РФ.

Но так как методы сбора информации достаточно хорошо известны и изучены, а в Федеральной службе безопасности есть соответствующие методики, которые позволяют проверочными мероприятиями обеспечить контроль за действиями любого дипломата и по некоторым признакам установить, шпион или не шпион, судя по всему, парень попался. И его изобличили. Кстати, с октября 2024 года, то есть меньше чем за два года, российской контрразведкой изобличено 16 британских шпионов, которые работали под прикрытием британского посольства отметил он

МИД России 30 марта заявил протест временному поверенному Великобритании в Москве Дейни Долакии в связи с разоблачением британского дипломата-шпиона. Самому заподозренному в ведении разведдеятельности Янсе Ван Ренсбургу предписано покинуть РФ.