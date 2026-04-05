Полковник в отставке Зиборов: между разведками РФ и Британии есть противоборство

Москва5 апр Вести.Разведывательные службы России и Великобритании на протяжении многих лет находятся в противоборстве, заявил в комментарии ИС "Вести" полковник ФСБ в отставке Андрей Зиборов.

Первые элементы противоборства с британцами в такой тайной сфере были зафиксированы еще при Иване Грозном. А с возникновением Российской империи в царствование Петра Великого это противоборство приняло постоянный характер, и оно не прерывалось практически никогда заявил он

За последние два года из РФ были высланы 16 человек, заподозренных в ведении шпионажа. Они работали под прикрытием посольства Великобритании.

На этой неделе стало известно, что в РФ лишен аккредитации второй секретарь британского посольства Янсе Ван Ренсбург. ФСБ России заподозрила дипломата в ведении разведывательной деятельности.

Данный случай не единственный, когда британцы были замечены в проведении шпионажа. Историк спецслужб Олег Матвеев напомнил про случившуюся в 2000-х годах историю со "шпионским камнем".

В одном из скверов Москвы был камень с установленным в него передатчиком. Информаторы при помощи Bluetooth пересылали на устройство сведения, оставаясь незамеченными в прямых контактах с британцами.

Наша служба наружного наблюдения обратила внимание, что они в определенное время появляются в определенном месте, и зафиксировали даже "контакт" с этим камнем, когда у него пошли какие-то технические сбои. Они пытались его пинать ногами, чтобы он заработал рассказал Матвеев

Только в 2011-м году Великобритания признала, что камень действительно был шпионским устройством. По словам экс-советника британского премьера Джонатана Пауэлла, история со "шпионскими камнями" получилась неловкой, поскольку шпионов поймали с поличным.