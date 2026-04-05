Генерал ФСБ в отставке Зиборов о черте разведки Британии: у них нет тормозов

Москва5 апр Вести.Британские спецслужбы для осуществления разведывательной деятельности зачастую используют третьи стороны, добывают информацию чужими руками. Об этом в комментарии ИС "Вести" рассказал полковник ФСБ в отставке Андрей Зиборов.

Действительно серьезная, масштабная опасность британцев заключается в том, что они большие мастера использовать других. Они используют третьи стороны. И в спецслужбах это проявляется очень ярко отметил он

Зиборов указал, что Великобритания обладает высокопрофессиональной разведкой. Однако к решению поставленных перед ними задач разведка подходит крайне цинично.

У них высокопрофессиональная разведка. Может быть, они считают это своей силой, хотя я не думаю, что это правильно. Они очень цинично подходят к решению проблем. Для них не существует каких-то преград и тормозов. А уж если надо пожертвовать кем-то, кого они рассматривают как инструмент своего влияния, то они это делают без каких бы то ни было колебаний, как бы ни рассуждали о гуманности заявил отставной генерал

Он указал, что сеть влияния британских спецслужб на территории Европы обширна.

Мне доводилось работать в подразделениях, которые противостояли спецслужбам стран Прибалтики, Скандинавии, Германии, Польши, стран Восточной и Центральной Европы. И везде торчали британские уши, во всех регионах они находились. Они не всесильные, а, я бы сказал, всепроникающие. Они большие мастера использовать чужие руки в своих интересах. Они присутствуют везде как консультанты или как те, кто имеет неформальные отношения с руководством спецслужб третьих стран. Есть и прямая вербовка агентуры из числа руководителей спецслужб третьих стран, и они их нацеливают в том направлении, которое нужно Британии. В итоге получается, что национальные спецслужбы работают против собственных же национальных интересов, но в интересах Британии. Вот это характерный для них [британцев] почерк сказал Зиборов

Ранее ФСБ России сообщила, что второй секретарь британского посольства в РФ попал под подозрение в осуществлении разведдеятельности в нашей стране. Ему было предписано покинуть РФ.