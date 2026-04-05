Москва5 апр Вести.Британские спецслужбы стоят за осуществлением дистанционных подрывов, так называемой тактикой невольных смертников. Об этом ИС "Вести" рассказал генерал ФСБ в отставке Андрей Зиборов.

По его мнению, данная тактика британцев стала особенно заметна в период проведения СВО на Украине.

Последнее из тактик [спецслужб Великобритании] – использование тактики невольных смертников. То есть когда завербованный дистанционно субъект проносит куда-то взрывное устройство, а его вместе с этим устройством не по его же воле, естественно, должны подорвать или подрывают прямо на объекте. Вместе с этим СВУ. Вот в этой тактике отсюда вылезают не то, что британские уши, а вся британская львиная морда. Это чисто их тактика подчеркнул Зиборов

Он подчеркнул, что российские спецслужбы, которые противодействуют противнику в зоне проведения СВО, сейчас ведут тяжелую и опасную работу.

Я желаю моим товарищам, которые сегодня действительно ведут эту напряженную, тяжелую и опасную работу по защите, безопасности нашей страны от посягательств со стороны иностранных разведок, успехов и удачи. Особенно тем, кто находится сейчас в зоне СВО и в наших вернувшихся на родину новых регионах. Потому что им по-настоящему нелегко и трудно, но, как я понимаю, задачу свою они выполняют с честью и достоинством. Пусть так и будет добавил он

В декабре 2024 года в Москве был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов и его сопровождающий. Взрыв был произведен дистанционно. Части самодельного взрывного устройства (СВУ), которое использовалось для убийства, выяснили в ходе следствия, было привезено в РФ из Польши под видом принадлежностей для строительства.