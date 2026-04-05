Москва5 апр Вести.Информация, добываемая с помощью электронной разведки и киберопераций, на сегодня становится одной из приоритетных для спецслужб мира. Об этом ИС "Вести" рассказал генерал ФСБ в отставке Андрей Зиборов.

По его словам, в работе спецслужб, которые занимаются разведывательной деятельностью, по-прежнему превалирует получение информации по открытым данным.

Основную массу информации разведка всегда и во все времена добывала из открытых источников. Но чтобы быть уверенным в объективности и точности добываемой информации, одних открытых источников, естественно, не хватает. По общему объему на сегодня [применяется] информация, добываемая с помощью электронной разведки и киберопераций. Это то, что называется оперативно-техническим проникновением, а в просторечии - подслушивание, подглядывание. А также проводятся кибероперации по проникновению в интересующие информационные системы с использованием технических возможностей. Ну и вершина разведывательного пилотажа – это, безусловно, агентура сказал Зиборов

Есть спецификации тех, кто работает на разведку: агенты-информаторы, агенты влияния, есть техническая агентура.

У разведки нет никогда ничего лишнего. Приобретение ценных источников информации было, есть и остается ключевым моментом работы разведки. Другое дело, что методы приобретения этой агентуры, способы связи с ними, безусловно, совершенствуются с учетом современных технических реалий заметил генерал

Зиборов высказался по ситуации с сотрудником британского посольства Янсе Ван Ренсбургом, который попал под подозрение в ведении разведдеятельности в РФ.

По его мнению, противоборство спецслужб продолжится.

Мы не можем полностью пресечь разведывательно-подрывную деятельность британской разведки против нашей страны. Потому что существует один единственный способ пресечь это в корне - уничтожить саму Британию, стереть ее с лица земли. Но, понятное дело, это не наш метод. Поэтому пока существует британское государство, британские спецслужбы будут вести свою деятельность против нашей страны добавил он

Ранее первый зампред комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой предупредил граждан РФ об опасности бесед с дипломатами Британии.