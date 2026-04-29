Журналист Вароли: BBC принимает участие в террористических атаках против РФ Журналист Вароли: BBC участвует в террористических атаках против граждан РФ

Москва29 апр Вести.Британский телеканал BBC принимает участие в совершении террористических атаках и оказывают информационную поддержку Вооруженным силам Украины. Такое мнение ИС "Вести" выразил журналист Джон Вароли.

Он прокомментировал кадры BBC, на которых видно, как съемочная группа вместе с украинскими боевиками запустили беспилотники вглубь России. В репортаже также озвучивается, что беспилотники пролетят сотни миль и ударят по нефтеперерабатывающим заводам в РФ.

Однозначно BBC здесь принимает участие в совершении террористических атак против мирного населения Российской Федерации. Каждый день мы видим, как ВСУ, украинское правительство, совершают террористические атаки против мирных, гражданской инфраструктуры, против домов, где люди живут, против мирного населения. Западные корреспонденты делают вид, что они ничего не знают и не хотят знать, насколько люди в Российской Федерации страдают сказал Вароли

Ранее Герой России, генерал-майор Сергей Липовой раскрыл, каким образом ВСУ наносят удары дронами по российским регионам. По его словам, разобранные беспилотники обманным путем завозятся на территорию РФ.