Москва29 апр Вести.Разобранные дроны Вооруженных сил Украины обманным путем завозятся на территорию России, а затем используются для атак на промышленные объекты. Об этом рассказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в комментарии NEWS.ru.

Предположительно, это дроны ВСУ, которые могли быть собраны на территории России, запущены из глухих районов, которые не просматриваются радиолокационными станциями. Подобные атаки Украина проводит постоянно сказал он

Кроме того, генерал отметил, что технические возможности беспилотников, поставляемых Украине Евросоюзом и НАТО, позволяют наносить удары по целям в России и с территорий, подконтрольных ВСУ. В других случаях такие дроны, как сообщил Липовой, могут ввозиться в Россию в разобранном виде под разными предлогами.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытались атаковать предприятия в Оренбургской области, было сбито 4 БПЛА.