Генерал-майор Липовой допустил запуск украинских дронов по Крыму из Одессы

Генерал-майор Липовой: ВСУ могли запускать дроны по Крыму из Одессы Генерал-майор Липовой допустил запуск украинских дронов по Крыму из Одессы

Москва4 июл Вести.Генерал-майор Вооруженных сил России Сергей Липовой выдвинул версию о том, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), атакующие территорию Крыма, могут быть запущены из Одессы.

Об этом он заявил в беседе с изданием "АиФ".

Офицер пояснил, что технические характеристики имеющихся у Киева беспилотников вполне позволяют им совершать полеты на подобные расстояния с подконтрольных Украине территорий.

По словам Липового, Крымский полуостров сталкивается с намеренным и целенаправленным террором. Он подчеркнул, что украинские военные осознанно выбирают исключительно гражданские объекты в качестве мишеней для своих атак.

Ранее сообщалось, что украинская армия ведет подготовку к повторению операции в Курской области в Крыму.