Подполье сообщило о планах ВСУ повторить курскую операцию в Крыму Херсонское подполье: боевики ВСУ намерены повторить курскую операцию в Крыму

Москва29 июн Вести.Украинская армия ведет подготовку к повторению операции в Курской области в Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал "Херсонское Сопротивление", связанный с пророссийским подпольем.

В публикации говорится, что Вооруженные силы Украины собирают резервы в Одессе и Очакове, рассматривая возможность высадки на западном побережье Крыма.

Туда прибывают латиноамериканские наемники, которых размещают в учебных центрах морской пехоты, где ранее осуществлялась подготовка по десантированию с воды пишет Telegram-канал

В сообщении также говорится о росте концентрации боевиков ВСУ в районе Днепро-Бугского лимана. По словам представителей подполья, украинские военные проживают в пустующих и занятых местными жителями домах.

Ранее в Госдуме назвали шантажом удары ВСУ по инфраструктуре Крыма.