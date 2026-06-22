В Госдуме назвали шантажом удары ВСУ по инфраструктуре Крыма Депутат Шеремет назвал шантажом удары Киева по Керченскому проливу

Москва22 июн Вести.Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданской инфраструктуре Крыма являются подлым шантажом, связанным с провалами Киева на фронте. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

Он прокомментировал воскресные удары украинских боевиков по Керченскому проливу с помощью БПЛА, при которых погибли и были ранены несколько мирных жителей

Противник из-за провалов на линии фронта перешел к подлому шантажу путем террористических ударов по гражданской инфраструктуре Крыма, пытаясь дестабилизировать ситуацию на полуострове и посеять панику заявил Шеремет

По его мнению, удары по гражданской инфраструктуре стали попыткой киевского режима спровоцировать Россию на эскалацию военных действий.

Ранее сообщалось, что в больницах Крыма находятся 14 мирных граждан, в том числе двое детей, пострадавших от атаки дронов ВСУ.