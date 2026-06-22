Москва22 июнВести.Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданской инфраструктуре Крыма являются подлым шантажом, связанным с провалами Киева на фронте. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
Он прокомментировал воскресные удары украинских боевиков по Керченскому проливу с помощью БПЛА, при которых погибли и были ранены несколько мирных жителей
Противник из-за провалов на линии фронта перешел к подлому шантажу путем террористических ударов по гражданской инфраструктуре Крыма, пытаясь дестабилизировать ситуацию на полуострове и посеять паникузаявил Шеремет
По его мнению, удары по гражданской инфраструктуре стали попыткой киевского режима спровоцировать Россию на эскалацию военных действий.
Ранее сообщалось, что в больницах Крыма находятся 14 мирных граждан, в том числе двое детей, пострадавших от атаки дронов ВСУ.