В больницах Крыма находятся 14 пострадавших от атаки ВСУ, в том числе двое детей

В больницах Крыма находятся 14 пострадавших от атаки ВСУ, в том числе 2 детей В больницах Крыма находятся 14 пострадавших от атаки ВСУ, в том числе двое детей

Москва21 июн Вести.В больницах Крыма находятся 14 мирных граждан, в том числе двое детей, пострадавших от атаки дронов ВСУ. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Госпитализированы 14 пострадавших в ночной атаке БПЛА укронацистов, в том числе двое детей. Все … получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме приводит слова Кузнецова агентство ТАСС

Он также добавил, что состояние несовершеннолетних врачи оценивают как тяжелое, запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами РДКБ Минздрава России. Еще 6 пострадавших получили амбулаторную медпомощь.

Ночью украинские боевики атаковали Керченский полуостров и паром "Панагия" на Керченской переправе. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщал о 4 погибших мирных жителях и 28 пострадавших. Кроме того, после атаки БПЛА загорелся нефтяной терминал в поселке Чушка.