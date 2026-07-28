Москва28 июлВести.Украинские боевики с применением беспилотников ударили по Керчи, в результате террористических действий пострадал 6 мирных граждан, в том числе ребенок. Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.
Враг атаковал беспилотником частное домовладение в Керчи. Пострадала целая семья. Четыре человека, в том числе ребенок, госпитализированы в керченские больницнаписал он в своем Telegram-канале
Еще два человека получили ранения при ударе вражеских БПЛА на одной из улиц города.
О состоянии пострадавших и степени тяжести полученных ими травм не уточняется.