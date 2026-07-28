Шесть мирных граждан пострадали в Керчи после атаки ВСУ ВСУ ударили по Керчи, пострадали 6 мирных жителей

Москва28 июл Вести.Украинские боевики с применением беспилотников ударили по Керчи, в результате террористических действий пострадал 6 мирных граждан, в том числе ребенок. Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

Враг атаковал беспилотником частное домовладение в Керчи. Пострадала целая семья. Четыре человека, в том числе ребенок, госпитализированы в керченские больниц написал он в своем Telegram-канале

Еще два человека получили ранения при ударе вражеских БПЛА на одной из улиц города.

О состоянии пострадавших и степени тяжести полученных ими травм не уточняется.