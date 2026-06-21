Аксёнов: 4 человека погибли, 28 ранены после атаки ВСУ на Керченский полуостров

В результате атаки ВСУ на Керченский полуостров погибли 4 человека, 28 ранены Аксёнов: 4 человека погибли, 28 ранены после атаки ВСУ на Керченский полуостров

Москва21 июн Вести.Украинские боевики с применением беспилотников атаковали Керченский полуостров, в результате агрессии 4 мирных жителя погибли, 28 пострадали. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

По информации на данный момент: четыре человека погибли, двадцать восемь получили ранения… На месте работают профильные службы. Держу ситуацию на личном контроле написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Аксёнов выразил соболезнования родным и близким погибших, пострадавшим, которым оказывается необходимая медпомощь, пожелал скорейшего выздоровления.

Иная информация уточняется.

Ночью 21 июня враг также атаковал паром "Панагия" на Керченской переправе — погиб один человек, еще один – ранен. Кроме того, после атаки беспилотников загорелся нефтяной терминал в поселке Чушка. Туда прибыли пожарно-спасательные подразделения.