Москва21 июнВести.Украинские боевики с применением беспилотников атаковали Керченский полуостров, в результате агрессии 4 мирных жителя погибли, 28 пострадали. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
По информации на данный момент: четыре человека погибли, двадцать восемь получили ранения… На месте работают профильные службы. Держу ситуацию на личном контроленаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Аксёнов выразил соболезнования родным и близким погибших, пострадавшим, которым оказывается необходимая медпомощь, пожелал скорейшего выздоровления.
Иная информация уточняется.
Ночью 21 июня враг также атаковал паром "Панагия" на Керченской переправе — погиб один человек, еще один – ранен. Кроме того, после атаки беспилотников загорелся нефтяной терминал в поселке Чушка. Туда прибыли пожарно-спасательные подразделения.