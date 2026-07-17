Москва17 июлВести.Два человека погибли в результате атаки ВСУ на север Крыма 17 июля. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Власти региона уже начали работу по оказанию всесторонней поддержки близким погибших и пострадавшим.
К сожалению, в результате очередной вражеской атаки на северный Крым погибли два человека, еще один получил ранения. Искренне соболезную родным и близким погибших. Желаю пострадавшему скорейшего выздоровления. Республиканские органы власти окажут необходимую помощь и поддержкунаписал Аксёнов
Ранее сообщалось, что в Липецке на многоквартирный жилой дом упал беспилотник самолетного типа, заряд не сдетонировал. В ближайшее время специалисты приступят к разминированию.