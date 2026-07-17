Два человека погибли в результате атаки ВСУ на северный Крым

На севере Крыма два человека погибли при атаке ВСУ Два человека погибли в результате атаки ВСУ на северный Крым

Москва17 июл Вести.Два человека погибли в результате атаки ВСУ на север Крыма 17 июля. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Власти региона уже начали работу по оказанию всесторонней поддержки близким погибших и пострадавшим.

К сожалению, в результате очередной вражеской атаки на северный Крым погибли два человека, еще один получил ранения. Искренне соболезную родным и близким погибших. Желаю пострадавшему скорейшего выздоровления. Республиканские органы власти окажут необходимую помощь и поддержку написал Аксёнов

Ранее сообщалось, что в Липецке на многоквартирный жилой дом упал беспилотник самолетного типа, заряд не сдетонировал. В ближайшее время специалисты приступят к разминированию.