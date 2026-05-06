Аксенов сообщил о пяти погибших после атаки БПЛА в Крыму

Пять человек погибли в результате атаки БПЛА в Крыму Аксенов сообщил о пяти погибших после атаки БПЛА в Крыму

Москва6 мая Вести.Пять человек погибли в результате атаки беспилотников по городу Джанкой в Крыму, сообщил в своем MAX-канале глава республики Сергей Аксенов.

В результате удара вражеских БПЛА по Джанкою есть жертвы среди гражданского населения – пять человек погибли написал чиновник

Он выразил соболезнования их родным и близким, подчеркнув, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. На месте работают профильные службы.

Ранее Аксенов сообщал, что силы ПВО Минобороны РФ отражают над Крымом атаку беспилотников противника.