Москва6 маяВести.Пять человек погибли в результате атаки беспилотников по городу Джанкой в Крыму, сообщил в своем MAX-канале глава республики Сергей Аксенов.
В результате удара вражеских БПЛА по Джанкою есть жертвы среди гражданского населения – пять человек погиблинаписал чиновник
Он выразил соболезнования их родным и близким, подчеркнув, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. На месте работают профильные службы.
Ранее Аксенов сообщал, что силы ПВО Минобороны РФ отражают над Крымом атаку беспилотников противника.