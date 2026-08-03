Аксенов сообщил о гибели еще одного человека в результате ночного удара по Крыму

В Крыму уточнили данные о жертвах ночной атаки ВСУ - погиб еще один человек Аксенов сообщил о гибели еще одного человека в результате ночного удара по Крыму

Москва3 авг Вести.Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что в результате атаки ВСУ по региону минувшей ночью погиб еще один человек. Об этом он написал в мессенджере MAX.

По уточненной информации, в результате ночного удара по Крыму погиб еще один человек говорится в публикации

Аксёнов выразил соболезнования семье погибшего, отметив, что каждая унесенная жизнь – большая потеря для всех.

Ранее сообщалось, что три мирных жителя Крыма погибли в результате ночной атаки Вооруженных формирований Украины, еще двое пострадали.