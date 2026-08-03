Москва3 авгВести.Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что в результате атаки ВСУ по региону минувшей ночью погиб еще один человек. Об этом он написал в мессенджере MAX.
По уточненной информации, в результате ночного удара по Крыму погиб еще один человекговорится в публикации
Аксёнов выразил соболезнования семье погибшего, отметив, что каждая унесенная жизнь – большая потеря для всех.
Ранее сообщалось, что три мирных жителя Крыма погибли в результате ночной атаки Вооруженных формирований Украины, еще двое пострадали.