Москва23 июлВести.Глава Крыма Сергей Аксёнов привел в MAX уточненные данные о жертвах ночного удара ВСУ по территории региона. Количество погибших увеличилось до двух человек, а пострадавших – с четырех до пяти.
По уточненной информации оперативных служб, в результате ночного вражеского удара по Крыму, к сожалению, есть новые жертвы: еще один человек погиб и один получил раненияговорится в заявлении
Сергей Аксёнов выразил соболезнования близким погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему. Ранее сообщалось, что среди получивших ранения мирных жителей есть дети.