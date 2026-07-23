Количество погибших при атаке на Крым увеличилось до двух человек

Аксёнов: в результате атаки на Крым погибли 2 и пострадали 5 человек Количество погибших при атаке на Крым увеличилось до двух человек

Москва23 июл Вести.Глава Крыма Сергей Аксёнов привел в MAX уточненные данные о жертвах ночного удара ВСУ по территории региона. Количество погибших увеличилось до двух человек, а пострадавших – с четырех до пяти.

По уточненной информации оперативных служб, в результате ночного вражеского удара по Крыму, к сожалению, есть новые жертвы: еще один человек погиб и один получил ранения говорится в заявлении

Сергей Аксёнов выразил соболезнования близким погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему. Ранее сообщалось, что среди получивших ранения мирных жителей есть дети.