Москва25 июнВести.Два человека, в том числе ребенок, погибли при ночной атаке ВСУ на Крым. Еще двое пострадали. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
В селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе в результате ночных атак врага погибли два человека, в том числе ребенокнаписал он в MAX
Аксёнов заверил, что власти Крыма окажут всю необходимую помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшим.
Глава республики также призвал крымчан проявлять бдительность и доверять только официальным источникам информации.
Сегодня ночью в Крыму силы ПВО отражали воздушную атаку ВСУ.