В Крыму при атаке ВСУ погибли два человека, в том числе ребенок

Два человека, в том числе ребенок, погибли в Крыму при ночной атаке ВСУ В Крыму при атаке ВСУ погибли два человека, в том числе ребенок

Москва25 июн Вести.Два человека, в том числе ребенок, погибли при ночной атаке ВСУ на Крым. Еще двое пострадали. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

В селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе в результате ночных атак врага погибли два человека, в том числе ребенок написал он в MAX

Аксёнов заверил, что власти Крыма окажут всю необходимую помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшим.

Глава республики также призвал крымчан проявлять бдительность и доверять только официальным источникам информации.

Сегодня ночью в Крыму силы ПВО отражали воздушную атаку ВСУ.