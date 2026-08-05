В результате ночной атаки на Крым погиб один человек и один получил ранения

Один человек погиб и один ранен при ночной атаке ВСУ на Крым В результате ночной атаки на Крым погиб один человек и один получил ранения

Москва5 авг Вести.Один человек погиб и один получил ранения в результате ночной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщил в MAX глава региона Сергей Аксёнов.

Он выразил искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего и пожелал сил и скорейшего выздоровления пострадавшему. Глава Крыма заверил, что вся необходимая помощь будет оказана.

К сожалению, в результате ночной атаки на республику погиб мирный житель, еще один человек получил ранения сообщил Сергей Аксёнов

Он призвал крымчан сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации.