Москва4 июлВести.На Республику Крым минувшей ночью была совершена атака беспилотников ВСУ. В результате ударов погиб один человек, еще двое получили ранения, сообщает республиканский глава Сергей Аксёнов.
Среди пострадавших есть ребенок.
В результате вражеской атаки этой ночью на Крым погиб один человек. Еще двое, в том числе 10-летний ребенок, были раненынаписал он в MAX
Глава республики подчеркнул, что власти окажут всю необходимую помощь.
Ранее также сообщалось, что один человек погиб и двое пострадали при ударах по Брянской области.