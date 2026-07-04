Один житель Крыма погиб во время атаки БПЛА, два человека ранены

БПЛА Украины атаковали Крым, один житель погиб Один житель Крыма погиб во время атаки БПЛА, два человека ранены

Москва4 июл Вести.На Республику Крым минувшей ночью была совершена атака беспилотников ВСУ. В результате ударов погиб один человек, еще двое получили ранения, сообщает республиканский глава Сергей Аксёнов.

Среди пострадавших есть ребенок.

В результате вражеской атаки этой ночью на Крым погиб один человек. Еще двое, в том числе 10-летний ребенок, были ранены написал он в MAX

Глава республики подчеркнул, что власти окажут всю необходимую помощь.

Ранее также сообщалось, что один человек погиб и двое пострадали при ударах по Брянской области.