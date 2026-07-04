Москва4 июлВести.После атаки украинских БПЛА в Крыму открыта горячая линия для приема информации и оказания помощи, сообщает прокуратура республики.
Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре республики организована горячая линия: тел. +7 (978)-986-50-76говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАХ
Отмечается, что ситуация на личном контроле руководителя надзорного органа Олега Камшилова.
Вражеские дроны атаковали полуостров в ночь на 4 июля, субботу. В результате погиб один человек, еще двое, в том числе 10-летний ребенок, получили ранения.