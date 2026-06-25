Москва25 июнВести.Прокуратура Республики Крым открыла горячую линию и контролирует соблюдение прав граждан после атаки ВСУ в селе Денисовка Симферопольского района и Красногвардейском районе. Об этом информирует региональное надзорное ведомство в мессенджере MAX.
Ранее сегодня глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что при ночной атаке противника в этих населенных пунктах погибли два человека, в том числе ребенок, и двое были ранены.
Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре республики организована горячая линияговорится в публикации
Для оперативного устранения последствий произошедшего обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами, сообщили в прокуратуре Крыма.