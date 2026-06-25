Горячая линия прокуратуры открыта для пострадавших при ночной атаке на Крым

Для пострадавших при атаке ВСУ на Крым открыли горячую линию Горячая линия прокуратуры открыта для пострадавших при ночной атаке на Крым

Москва25 июн Вести.Прокуратура Республики Крым открыла горячую линию и контролирует соблюдение прав граждан после атаки ВСУ в селе Денисовка Симферопольского района и Красногвардейском районе. Об этом информирует региональное надзорное ведомство в мессенджере MAX.

Ранее сегодня глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что при ночной атаке противника в этих населенных пунктах погибли два человека, в том числе ребенок, и двое были ранены.

Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре республики организована горячая линия говорится в публикации

Для оперативного устранения последствий произошедшего обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами, сообщили в прокуратуре Крыма.