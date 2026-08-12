Для пострадавших от атак БПЛА в Раздольненском районе открыли горячую линию

Прокуратура Крыма организовала горячую линию после атаки беспилотников Для пострадавших от атак БПЛА в Раздольненском районе открыли горячую линию

Москва12 авг Вести.Прокуратура Республики Крым организовала горячую линию, для жителей, пострадавших во время атаки беспилотников в поселке Новоселовское Раздольненского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре республики продолжает действовать горячая линия: тел. +7 978 986 50 76 говорится в сообщении

Ведомство работает вместе с другими службами. За ситуацией лично следит исполняющий обязанности прокурора республики Дмитрий Егоров.