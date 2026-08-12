Москва12 авгВести.Прокуратура Республики Крым организовала горячую линию, для жителей, пострадавших во время атаки беспилотников в поселке Новоселовское Раздольненского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре республики продолжает действовать горячая линия: тел. +7 978 986 50 76говорится в сообщении
Ведомство работает вместе с другими службами. За ситуацией лично следит исполняющий обязанности прокурора республики Дмитрий Егоров.