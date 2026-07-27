Прокуратура открыла горячую линию для пострадавших от БПЛА в Керчи

Горячая линия открыта в Керчи для пострадавших при ударе БПЛА по жилому дому Прокуратура открыла горячую линию для пострадавших от БПЛА в Керчи

Москва27 июл Вести.Прокуратура Республики Крым организовала горячую линию для пострадавших при ударе беспилотника по многоквартирному дому в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре республики организована горячая линия: тел. +7 (978)-986-50-76 говорится в сообщении

Также уточняется, что контроль за ситуацией осуществляет исполняющий обязанности прокурора республики Дмитрий Егоров. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего.

Ранее сообщалось, что во время атаки БПЛА по жилому дому в Керчи пострадали десять человек.