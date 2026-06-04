Москва4 июнВести.Прокуратура Республики Крым организовала горячую линию для помощи жителям Симферополя после атаки ВСУ, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.
Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан после удара по объектам Симферополя, в результате которого есть погибшие и пострадавшие. Организована горячая линия: телефон +7 (978) 053-62-08говорится в сообщении
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что три человека погибли, семь ранены в результате удара ВСУ по нежилым объектам в Симферополе.
Одновременно губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил соболезнования семьям погибших в Симферополе от ударов ВСУ.