В Крыму после атаки ВСУ заработала горячая линия для пострадавших Прокуратура Крыма открыла горячую линию для помощи пострадавшим симферопольцам

Москва4 июн Вести.Прокуратура Республики Крым организовала горячую линию для помощи жителям Симферополя после атаки ВСУ, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан после удара по объектам Симферополя, в результате которого есть погибшие и пострадавшие. Организована горячая линия: телефон +7 (978) 053-62-08 говорится в сообщении

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что три человека погибли, семь ранены в результате удара ВСУ по нежилым объектам в Симферополе.

Одновременно губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил соболезнования семьям погибших в Симферополе от ударов ВСУ.