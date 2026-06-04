Развожаев выразил соболезнования родным погибших в Симферополе от ударов ВСУ

Губернатор Севастополя выразил соболезнования семьям погибших симферопольцев Развожаев выразил соболезнования родным погибших в Симферополе от ударов ВСУ

Москва4 июн Вести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил соболезнования семьям погибших в Симферополе от ударов ВСУ, слова поддержки он написал в своем MAX-канале.

В ночь на четверг, 4 июня, Симферополь подвергся удару ВСУ по нежилым объектам. По предварительным данным, три человека погибли и семеро ранены.

От имени севастопольцев и от себя лично выражаю слова поддержки главе Республики Крым Сергею Аксенову. Приношу свои самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших написал чиновник

Он пожелал скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения.