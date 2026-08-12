Прокуратура Кубани открыла горячую линию для пострадавших от атаки БПЛА Прокуратура Краснодарского края открыла горячую линию после атаки беспилотников

Москва12 авг Вести.Прокуратура Краснодарского края открыла горячую линию, чтобы защитить права пострадавших из‑за атаки беспилотников. Речь идет о жителях Новороссийска, Анапы, Геленджика и Темрюкского района, чьи дома или квартиры оказались повреждены во время атаки, сообщает пресс-служба ведомства.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: тел.+7 (918) 140-11-32 говорится в сообщении

Ведомство работает вместе с другими службами — так помощь можно оказать быстрее. За ситуацией лично следят руководители краевой прокуратуры.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в Краснодарском крае дроны атаковали Новороссийск, Анапу, Геленджик и Темрюкский район, есть погибшие и раненые, в том числе дети.