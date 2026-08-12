Москва12 авгВести.Прокуратура Краснодарского края открыла горячую линию, чтобы защитить права пострадавших из‑за атаки беспилотников. Речь идет о жителях Новороссийска, Анапы, Геленджика и Темрюкского района, чьи дома или квартиры оказались повреждены во время атаки, сообщает пресс-служба ведомства.
Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: тел.+7 (918) 140-11-32говорится в сообщении
Ведомство работает вместе с другими службами — так помощь можно оказать быстрее. За ситуацией лично следят руководители краевой прокуратуры.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью в Краснодарском крае дроны атаковали Новороссийск, Анапу, Геленджик и Темрюкский район, есть погибшие и раненые, в том числе дети.