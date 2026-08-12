В Краснодарском крае из-за атаки дронов погибли двое, в том числе ребенок Сотни дронов ВСУ атаковали Краснодарский край

Москва12 авг Вести.Минувшей ночью в Краснодарском крае дроны атаковали Новороссийск, Анапу, Геленджик и Темрюкский район, есть погибшие и раненые. Об это в своем МАХ-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В Новороссийске погиб восьмилетний ребенок. Выражаю глубокие соболезнования родителям. Поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко оказать всю необходимую помощь его родным говорится в сообщении

В Новороссийске также пострадали восемь человек, среди них один ребенок. Все они госпитализированы. Кроме того, известно о падении обломков дронов на 21 жилой дом, в том числе многоквартирные, и на четыре предприятия. На местах работают оперативные и специальные службы. В городе развернуты пункты временного размещения. Сейчас в них находятся порядка 90 человек.

В поселке Волна Темрюкского района обломки беспилотника упали во дворе частного дома. Пострадал мужчина, который впоследствии скончался.

В Анапе обломки БПЛА повредили жилой дом, пострадали два человека, им оказали необходимую медицинскую помощь без госпитализации.

В Геленджике повреждены три частных домовладения, пострадали два человека. Их госпитализировали.