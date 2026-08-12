Москва12 авгВести.В результате ночной атаки ВСУ на Краснодарский край три человека погибли, в том числе 8-летний ребенок. Данные обнародовал в MAX губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Количество пострадавших после ночной атаки киевского режима выросло как минимум до 24 человекуточнил он
12 человек были госпитализированы, двое – взрослый и ребенок – в тяжелом состоянии. Остальные получают лечение амбулаторно. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, подчеркнул Кондратьев.
В ночь на 12 августа Кубань подверглась массированному налету нескольких сотен вражеских беспилотников. В Новороссийске повреждено около 60 жилых домов. Комиссии уже начали оценивать ущерб. В ПВР людей нет.
Также повреждения получили две школы и колледж. Нарушено водоснабжение города из-за порывов водоводов.
В микрорайоне Геленджика Голубая Бухта повреждения получили около 20 домов, три разрушены полностью. Людям предоставлено временное жилье в санаториях. Также есть повреждения
Частные дома также повреждены в Анапе и Темрюкском районе.