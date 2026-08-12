До трех возросло число погибших при атаке ВСУ на Кубань

Кондратьев сообщил о трех погибших и 24 пострадавших при атаке на Кубань До трех возросло число погибших при атаке ВСУ на Кубань

Москва12 авг Вести.В результате ночной атаки ВСУ на Краснодарский край три человека погибли, в том числе 8-летний ребенок. Данные обнародовал в MAX губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Количество пострадавших после ночной атаки киевского режима выросло как минимум до 24 человек уточнил он

12 человек были госпитализированы, двое – взрослый и ребенок – в тяжелом состоянии. Остальные получают лечение амбулаторно. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, подчеркнул Кондратьев.

В ночь на 12 августа Кубань подверглась массированному налету нескольких сотен вражеских беспилотников. В Новороссийске повреждено около 60 жилых домов. Комиссии уже начали оценивать ущерб. В ПВР людей нет.

Также повреждения получили две школы и колледж. Нарушено водоснабжение города из-за порывов водоводов.

В микрорайоне Геленджика Голубая Бухта повреждения получили около 20 домов, три разрушены полностью. Людям предоставлено временное жилье в санаториях. Также есть повреждения

Частные дома также повреждены в Анапе и Темрюкском районе.