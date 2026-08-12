Восьмилетний ребенок погиб во время атаки дронов в Новороссийске

В Новороссийске во время атаки БПЛА погиб ребенок Восьмилетний ребенок погиб во время атаки дронов в Новороссийске

Москва12 авг Вести.Минувшей ночью в небе над Новороссийском во время массированной атаки отражены несколько сотен беспилотников ВСУ. В результате налета погиб восьмилетний ребенок, и фиксируются разрушения. Об этом в мессенджере МАХ сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Новороссийск пережил страшную ночь, отражая бесчеловечную атаку фашистской нечисти. К сожалению, погиб ребенок. Это самая невосполнимая утрата говорится в сообщении

Во время массированной атаки БПЛА повреждены четыре предприятия и 21 жилое здание, включая многоквартирные дома. Большинство очагов возгорания от падения обломков ликвидированы. Специальные и оперативные службы продолжают работу на местах.

В одном из жилых домов Восточного района обломки беспилотника проломили крышу, в результате чего пострадали женщина и шестилетний ребенок. Оба в тяжелом состоянии оперативно доставлены в городскую больницу.

В Приморском и Восточном районах развернуты пункты временного размещения, в которых на данный момент находятся порядка 90 человек.

Оперативные службы совместно с представителями администрации обследуют территории, чтобы выявить другие повреждения.