Двенадцать пострадавших от атаки дронов находятся в больницах Новороссийска В больницы Новороссийска госпитализированы 12 пострадавших из-за атаки БПЛА

Москва12 авг Вести.В больницах Новороссийска находятся 12 пострадавших во время ночной атаки украинских БПЛА. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения РФ.

12 пострадавших из-за ночной атаки БПЛА проходят лечение в больницах Новороссийска, состояние 2 из них тяжелое уточняется в сообщении

Еще семеро пострадавших обратились за амбулаторной помощью.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в Новороссийске была отражена массированная атака несколько сотен беспилотников ВСУ. В результате налета погиб восьмилетний ребенок.