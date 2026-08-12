Москва12 авгВести.В больницах Новороссийска находятся 12 пострадавших во время ночной атаки украинских БПЛА. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения РФ.
12 пострадавших из-за ночной атаки БПЛА проходят лечение в больницах Новороссийска, состояние 2 из них тяжелоеуточняется в сообщении
Еще семеро пострадавших обратились за амбулаторной помощью.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью в Новороссийске была отражена массированная атака несколько сотен беспилотников ВСУ. В результате налета погиб восьмилетний ребенок.