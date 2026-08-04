В Архипо-Осиповке на Кубани число пострадавших при атаке БПЛА выросло до 58

В Архипо-Осиповке число пострадавших при атаке дронов увеличилось до 58 В Архипо-Осиповке на Кубани число пострадавших при атаке БПЛА выросло до 58

Москва4 авг Вести.Число пострадавших в результате атаки украинских беспилотников в Архипо-Осиповке возросло до 58 человек. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края на платформе MAX.

Количество пострадавших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке увеличилось до 58 человек говорится в публикации

По данным штаба, в стационары доставлен 21 пострадавший. По указанию главы региона 19 раненых, включая трех несовершеннолетних, направили в краевые больницы Краснодара, еще двое проходят лечение в больнице Новороссийска. Всем пациентам оказывается полный объем медицинской помощи. Остальные 37 человек, из них девять детей, после осмотра врачей отпущены на амбулаторное лечение.