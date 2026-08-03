Атака беспилотников в Геленджике: что известно к этому часу

Атака беспилотников в Геленджике: что известно к этому часу Атака беспилотников в Геленджике: что известно к этому часу

Москва3 авг Вести.Более 20 раненых при атаке беспилотников в Геленджике госпитализированы, состояние девяти из них оценивается как тяжелое, сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

По оперативным данным, госпитализирован 21 пострадавший при атаке БПЛА в Геленджике, в том числе трое детей. Девять пострадавших, в том числе трое детей, в тяжелом состоянии приводит слова Кузнецова "Интерфакс"

Он добавил, что 19 человек получили медицинскую помощь амбулаторно.

Помощник главы Минздрава заверил, что помощь всем пострадавшим оказывается в полном объеме, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.

Украинские беспилотники атаковали курортный поселок Архипо-Осиповка, который входит в состав городского округа Геленджик. Глава горадминистрации Алексей Богодистов сообщил, что в результате погибли шестеро и пострадали 47 человек.

Со своей стороны, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проинформировал, что в Архипо-Осиповке погибли шесть человек, в том числе трое детей.

Позднее оперативный штаб Краснодарского края сообщил об увеличении числа погибших до семи.

Пострадавших госпитализировали в сельскую больницу Архипо-Осиповки. Людей, находящихся в тяжелом состоянии, перевезут в медучреждения близлежащих городов. На месте работают два психолога, свою помощь предложили волонтеры.